«Белавиа» объявила о сокращении своего парка воздушных судов почти вдвое из‑за санкций

Авиакомпания «Белавиа» объявила о сокращении парка самолетов до 15 из-за введенных против нее санкций. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сейчас на сайте компании в авиапарке указаны 29 воздушных судов.

«В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне — как регулярных, так и чартерных», — пишет пресс-служба «Белавии».

При этом к летнему сезону компания планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами Евросоюза.

«Белавиа» уверяет, что «введенные ограничения не отразятся на возможности выполнения полетов, которые уже запланированы в текущем расписании».

«Риска застрять в чужой стране нет. Государства, в которые сейчас выполняются полеты, открыты для "Белавиа", новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием», — пишет компания.

Цена на билеты в связи с санкциями не изменится, добавляет «Белавиа».

2 декабря «Белавиа» попала в пятый пакет санкций Евросоюза. Предыдущие четыре пакета санкций ЕС ввел в октябре, ноябре и декабре 2020, а также в июне 2021 года. Всего в них вошли 166 человек, включая Александра Лукашенко, и 15 компаний.