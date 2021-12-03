МВД признало «экстремистским формированием» фонд BYSOL, инициативы Voice Belarus и Digital Solidarity, сообщает пресс-служба ведомства.

В список «экстремистских формирований» вошел телеграм-канал основателя фонда Андрея Стрижака STRYZHAK, его личные аккаунты «Вконтакте» и фейсбуке; аккаунт в инстаграме Александры Зверевой — руководительницы Voice Belarus и девушки Эдуарда Бабарико, а также блогерки Марии Забары, которая сотрудничает с инцииативной. Все аккаунты фонда и инициатив в соцсетях тоже признаны «экстремистским формированием».

BYSOL — фонд солидарности, основанный во время протестов 2020 года для финансовой поддержки уволившихся рабочих, госслужащих, силовиков.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже 19 объединений, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», несколько анархистских-интернет ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.