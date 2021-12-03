Суд признал соцсети «Радыё Свабода» «экстремистскими материалами»

Суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» информационную продукцию телеграм-канала издания «Радыё Свабода», а также других соцсетей издания, включая ютуб-канал, сообщает ГУБОП.

Вечером 25 ноября неизвестные получили доступ к телеграм-каналу «Радыё Свабода» и опубликовали в нем посты со ссылкой на провластные пропагандистские каналы, а также скриншоты со списком администраторов канала.

В официальном телеграм-канале ГУБОП тогда появилось сообщение со словами: «Радио свобода Беларусь все. Скоро подробности…». Вскоре редакция вернула контроль над каналом.

В тот же день в Минске задержали фрилансера «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика. В его доме прошел обыск. На следующий день телеграм-канал ГУБОП опубликовал видеозапись с задержанным. По утверждению канала, в его отношении проводят проверку «в том числе на предмет разжигания социальной вражды».

26 ноября суд Заводского района Минска арестовал Кузнечика на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП).

В конце ноября суд Центрального района Минска признал «экстремистским» еще одно издание — «Нашу Нiву».