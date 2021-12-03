Осужденный футбольный фанат Даниил Скипальский рассказал об избиении милицией в мозырском ИВС

Футбольный фанат Даниил Скипальский, осужденный на 3 года колонии по делу о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии либо угрозе насилием по отношению к милиционеру (статья 364 УК), рассказал об избиении сотрудниками милиции в мозырском ИВС, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишет центр, на свидании с матерью Скипальский рассказал, что после вынесения приговора по делу против него, он разозлился из-за решения суда и того, что не мог увидеться с близкими, поскольку суд был закрытым. По его словам, передает «Вясна», он «на эмоциях» «начал буянить», и милиционеры избили его, чтобы он прекратил.

Мать Скипальского отметила, что не видела следов побоев на лице сына, но он «разговаривает "в нос"». Также Скипальский рассказал ей, что для того, чтобы его успокоить, ему сделали укол — чего именно, не уточняется.



Кроме этого у заключенного начались проблемы с зубами — один из них даже выпал, пишет центр. При этом стоматолог вместо лечения зубов предложил их вырвать, а когда Скипальский отказался, тот просто ушел.

Как добавляет «Вясна», сокамерники Скипальского по ИВС рассказали, что арестанты спят на досках, осмотр в камере проходит четыре раза — днем и ночью. Свет в камере горит всю ночь, а продукты от родственников администрация арестантам не передает.

23 ноября суд Мозырского района приговорил к срокам в колонии от 3 до 3,5 лет пятерых футбольных фанатов. Их обвинили в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии либо угрозе насилия в отношении милиционера (статья 364 УК).

По версии следствия, Даниил Скипальский, Александр Сузько, Павел Дворак, Кирилл Конопацкий и Александр Тимошенко участвовали в протестах в августе 2020 года. Детали суда неизвестны, поскольку процесс прошел в закрытом режиме по ходатайству гособвинения. Четверых обвиняемых приговорили к 3 годам колонии, Конопацкого — к 3,5 годам.

Каждого обвиняемого суд также обязал выплатить 1 500 рублей компенсации признанному пострадавшим по делу начальнику отдела ГАИ Мозырского РОВД Валентину Пиллеру.