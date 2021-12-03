Ольгу Золотарь приговорили к 4 годам колонии за создание «экстремистского формирования» и грубое нарушение порядка

Минский городской суд приговорил Ольгу Золотарь к 4 годам колонии общего режима, сообщил «Медиазоне» слушатель из зала суда.

29 ноября прокурор запросил для нее 5 лет лишения свободы.

Жительницу Ждановичей обвинили в создании экстремистских формирований (часть 1 статьи 361-1 УК) — чата «Ждановичи 2020 Клуб любителей песен Цоя» и канала «Ждановичи Сёння», в руководстве сайтом dze.chat, а также в грубом нарушении порядка (часть 1 и часть 2 статьи 342 УК) и пособничестве в нем (часть 6 статьи 16 части 1 статьи 342 УК).

Операция Waterlily. Как расследуются дела об экстремизме в телеграме — на примере Ольги Золотарь

Золотарь задержали 18 марта. По версии обвинения, она администрировала местный дворовый чат и организовывала «несанкционированные массовые мероприятия» — «чаепития», «прогулки» и «концерты».

2 апреля бывший защитник Андрей Мочалов рассказал телеканалу «Белсат», что после задержания сотрудники ГУБОПиК применяли пытки, чтобы принудить Золотарь свидетельствовать против себя и получить доступ к ее телефону и планшету.

«Сначала они били ее руками по голове, потом начали душить, повалили на землю и начали прижимать голову сапогом к полу. Я лично видел у нее кровоподтеки на руках и шее, синяки на ягодицах», — рассказал адвокат.

В августе 2020 года Золотарь была наблюдателем на президентских выборах, позже она присоединилась к лагерю волонтеров на Окрестина. Осенью того же года ее оштрафовали за чаепитие в одном из дворов Ждановичей, а в январе 2021 года задержали за «мелкое хулиганство» (статья 19.1 КоАП) — она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. По информации правозащитного центра «Вясна», суд по этому делу так и не состоялся.