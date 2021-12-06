МВД отчиталось о задержании пятерых минчан, подозреваемых в попытке поджога отдела милиции

Оперативники задержали в Минске «группу лиц», подозреваемых в покушении на совершение акта терроризма (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 289 УК), сообщает пресс-служба МВД. Дату задержания ведомство не уточняет.

По утверждению милиции, ночью 16 августа этого года неизвестные бросили коктейль Молотова на территорию городского отдела милиции №2 во Фрунзенском районе Минска.

«В состав преступной группы входили не менее 5 человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти», — пишет МВД.

Ведомство утверждает, что подозреваемые были «активными участниками одного из деструктивных телеграм-каналов, свои акции снимали на видео, за что получали денежное вознаграждение».

Против пятерых задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на совершение акта терроризма (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 289 УК).