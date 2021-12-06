МИД сообщил о запрете на ввоз в Беларусь товаров из стран, «применяющих незаконные антибеларуские санкции»

МИД сообщил о решении запретить ввоз в Беларусь товаров из государств, «применяющих незаконные антибеларуские санкции». Соответствующее заявление появилось на странице ведомства в фейсбуке.

Такое решение принято «в качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния беларуских граждан», говорится в сообщении министерства. Постановление об этом «будет подписано в кратчайшие сроки».

«Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран. В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании», — пишет министерство.

Кроме этого, по сообщению МИД, власти расширили списки лиц «чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен».