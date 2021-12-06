«Вясна»: осужденный на 3 года химии активист Михаил Чемурако бежал из Беларуси после известий о новом уголовном деле

Активист из Дубровно Михаил Чемурако, осужденный на 3 года химии по делу о клевете (статья 188 УК), бежал из Беларуси после того как узнал о новом уголовном деле против себя, сообщает «Вясна».

По информации правозащитников, 26 ноября Чемурако удалось сбежать с химии и покинуть Беларусь. Осужденный решился на такой шаг после известий о том, что против него возбудили новое дело о разжигании вражды (статья 130 УК), утверждает «Вясна». В связи с чем начато дело и куда именно уехал мужчина, неизвестно.

Летом Михаила Чемурако осудили на три года химии по обвинению в клевете на председателя одной из участковых комиссий в Орше в телеграм-чате «Орша 97%» и на странице в «Одноклассниках». С октября он отбывал наказание в ИУОТ №29 под Волковыском.