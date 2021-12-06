ЕСПЧ запретил Польше высылать попросивших об обеспечительных мерах мигрантов обратно в Беларусь

Европейский суд по правам человека запретил Польше высылать мигрантов, попавших на ее территорию через Беларусь, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ЕСПЧ.

Как сказано в документе, с 20 августа по 3 декабря ЕСПЧ рассмотрел 47 ходатайств о принятии обеспечительных мер от 198 человек. 44 из них касались Польши, два — Латвии, а еще одно — Литвы.

В большинстве случаев, когда заявители утверждали, что уже находятся на территории Польши и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил Правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы, если они действительно находятся в Польше.

Как уточняет ЕСПЧ, по состоянию на 3 декабря обеспечительные меры, указанные судом, распространялись на 28 жалоб против Польши. Еще по 13 делам против Польши такие меры впоследствии отменили либо не продлили, равно как и в случае с делами против Литвы и Латвии.

При этом по семи жалобам против Польши решение об отмене принималось в случаях, когда представители заявителей теряли связь с ними, либо потому что сами заявители покидали страну, либо по причине того, что представители переставали выходить на связь с ЕСПЧ.