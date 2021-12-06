В Бобруйске милиция задержала журналиста‑фрилансера Андрея Карелина

В Бобруйске милиционеры задержали журналиста-фрилансера Андрея Карелина, сейчас он находится в отделении милиции, сообщает Reform.

Как рассказали изданию друзья Карелина, для задержания силовики пришли к нему домой. С чем связано само задержание — неизвестно.

Вечером Карелина освободили, сообщила «Беларуская ассоциация журналистов». У него дома прошел обыск, а сам фрилансер проходит свидетелем по уголовному делу, однако статья не уточняется.

Как уточняет Reform, в ноябре Карелина арестовали на 12 суток за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Тогда при задержании у него провели обыск, конфисковали телефон и ноутбук. Причиной для задержания стала сторис в архиве инстаграма журналиста: на одном из фото был логотип издания, признанного в Беларуси «экстремистским».

Как позже уточнил сам Карелин, речь шла о сайте издания, которое признали «экстремистским» 13 августа (в этот день таковым признали издание TUT.by — МЗ). При задержании у него провели обыск, конфисковали телефон и ноутбук.

Обновлено в 18:54. Добавлена информация БАЖ.