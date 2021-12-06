Фрилансер «Радыё Свабода» Андрей Кузнечик не вышел на свободу после административного ареста

Фрилансер «Радыё Свабода» Андрей Кузнечик не вышел на свободу после 10 суток ареста, назначенных ему по делу о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), сообщает само издание со ссылкой на семью журналиста.

По какой причине Кузнечика не отпустили из изолятора, неизвестно.

Подробности протокола о мелком хулиганстве, который составили на журналиста после задержания, неизвестны. Он не признал своей вины.

Андрей Кузнечика задержали 25 ноября в Минске силовики в штатском. По словам его жены Алеси, проводившие обыск люди не сказали, кто они и откуда. «Обыск был довольно "интеллигентный" — мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон и мой планшет, деньги», — рассказывала она. Когда Кузнечика уводили, ему сказали, что «забирают ненадолго, на несколько дней».

На следующий день телеграм-канал ГУБОП опубликовал видеозапись с задержанным. Утверждается, что в его отношении проводят проверку «в том числе на предмет разжигания социальной вражды». На видео Кузнечик на камеру рассказывает, что с 2008 года работает редактором «Радыё Свабода», а с 2020 года также администрирует телеграм-канал и чат издания. Далее он добавляет, что его средняя зарплата «составляет 1 200 долларов США».

Вечером 25 ноября неизвестные получили доступ к телеграм-каналу «Радыё Свабода» и опубликовали в нем посты со ссылкой на провластные пропагандистские каналы, а также скриншоты со списком администраторов канала. Вскоре редакция вернула контроль над каналом. 3 декабря суд признал «экстремистскими материалами» соцсети «Радыё Свабода»