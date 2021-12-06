Фрилансера «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика во второй раз арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве

Суд Заводского района Минска арестовал фрилансера «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), пишет само издание.

Как уточняет «Радыё Свабода», Кузнечик не признал вину по предъявленной статье.

26 ноября тот же суд уже арестовывал фрилансера на 10 суток по этой же статье.

Андрея Кузнечика задержали 25 ноября в Минске силовики в штатском. По словам его жены Алеси, проводившие обыск люди не сказали, кто они и откуда. «Обыск был довольно "интеллигентный" — мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон и мой планшет, деньги», — рассказывала она. Когда Кузнечика уводили, ему сказали, что «забирают ненадолго, на несколько дней».

На следующий день телеграм-канал ГУБОП опубликовал видеозапись с задержанным. Утверждается, что в его отношении проводят проверку «в том числе на предмет разжигания социальной вражды». На видео Кузнечик на камеру рассказывает, что с 2008 года работает редактором «Радыё Свабода», а с 2020 года также администрирует телеграм-канал и чат издания. Далее он добавляет, что его средняя зарплата «составляет 1 200 долларов США».

Вечером 25 ноября неизвестные получили доступ к телеграм-каналу «Радыё Свабода» и опубликовали в нем посты со ссылкой на провластные пропагандистские каналы, а также скриншоты со списком администраторов канала. Вскоре редакция вернула контроль над каналом.

3 декабря суд признал соцсети «Радыё Свабода» «экстремистскими материалами».