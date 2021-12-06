Глухого витеблянина, убедившего 43 друзей с инвалидностью по слуху взять для него кредиты, обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Витебской области направила в суд Октябрьского района Витебска уголовное дело против 35-летнего местного жителя Н., которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК) и покушении на мошенничество в крупном размере (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 209 УК), сообщает Генпрокуратура .

Как пишет пресс-служба ведомства, Н. имеет инвалидность III группы по слуху и общается только с помощью жестового языка. С февраля 2019 года по декабрь 2020 года он убеждал своих знакомых и друзей приобрести для него в рассрочку и кредит мобильные телефоны, игровые приставки и другую технику. При этом витеблянин обещал выплачивать необходимые суммы, но на самом деле изначально не собирался этого делать.

Вместо этого, пишет ведомство, Н. продавал полученную технику за половину стоимости, а вырученные деньги тратил на свои нужды. В результате от его действий пострадали 43 витеблянина, которые тоже имеют инвалидность по слуху. Сам ущерб составляет более 360 тысяч рублей.

Кроме того, добавляет пресс-служба, в августе-сентябре 2021 года Н. заключил с семью индивидуальными предпринимателями договоры аренды дорогих строительных инструментов, которые он позже сдал в ломбард, а деньги потратил. Ущерб от этих действий ведомство оценило в восемь тысяч рублей.