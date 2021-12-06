Экоактивиста Дениса Тушинского арестовали на 15 суток за распространение «экстремистской информации»
Экоактивиста Дениса Тушинского арестовали на 15 суток за распространение «экстремистской информации»
6 декабря 2021, 16:33
 
 
 
 
 

Суд Фрунзенского района Минска арестовал экоактивиста и члена центрального совета партии «Зеленые» Дениса Тушинского на 15 суток по статье о распространении «экстремистской информации» (статья 19.11 КоАП), сообщает организация «Экодом».

Как уточняет организация, 3 декабря в доме Тушинского прошел обыск, после чего экоактивиста задержали — с этого момента и до суда он находился в ИВС на Окрестина.

     
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