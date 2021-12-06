«Вясна» сообщила, что 1 декабря у более чем 20 волонетров организации прошли обыски

1 декабря и в последующие дни у более чем 20 волонтеров правозащитного центра «Вясна» прошли обыски, за которыми последовали задержания и допросы, пишет сам центр.

Как добавляет «Вясна», волонтеры, у которых прошли обыски, находятся под подпиской о неразглашении.

«Все это — произвольная репрессивная реакция властей на исключительно легитимную, мирную и открытую деятельность по защите, продвижению и поощрению прав человека, в частности — на волонтерскую поддержку правозащитной деятельности и наблюдение за соблюдением стандартов справедливого правосудия», — пишет центр.

Обыски по всей Беларуси

В своем заявлении «Вясна» высказывает протест «в связи с очередным этапом давления на организацию и ее волонтеров», а также осуждает «нарушение прав человека и свобод в качестве инструментов давления на правозащитников и волонтеров, а в целом – на все сегменты гражданского общества».