Троих минчан обвиняют в повреждении машины судьи; СК квалифицировал их действия как акт терроризма

Двоим минчанам, задержанным за разбитое окно прокурора, вменяют эпизод с повреждением машины судьи. По версии следствия, вечером 4 марта в Борисове мужчины порезали шины автомобиля и облили его краской. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По обвинению в повреждении машины судьи оперативники задержали еще одного местного жителя — 32-летнего таксиста. Ему вменяют акт терроризма (часть 1 статьи 359 УК) и участие в террористической организации (часть 2 статьи 290-4 УК).

СК пишет, что свои действия мужчины снимали на видео, которое потом было опубликовано в канале «Буслы ляцяць», входящий в объединение «Супраціў».

«Их целью было оказать воздействие на принятие решений должностным лицом, а также воспрепятствование его служебной деятельности путем повреждения принадлежащего имущества», — считают следователи.

3 декабря Следственный комитет отчитался об уголовном деле против 36-летнего и 43-летнего минчан. По версии следствия, ночью 8 апреля в Минске они «бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры с ребенком». Организаторами преступления были «администраторы экстремистского телеграм-канала "Буслы ляцяць", входящего в террористическую организацию "Супраціў"», уверен СК.