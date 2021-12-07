На жителя Новополоцка составили протокол о жестоком обращении с животными за избиение собственной собаки

Вечером 3 декабря 28-летний житель Новополоцка возле дома по улице Комсомольской избил собственную овчарку. На него составили протокол о жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 16.29 КоАП), сообщает милиция региона.

На видеозаписи, опубликованной милицией, мужчина не менее трех раз бьет собаку ногами и один раз рукой; потом он заходит в подъезд, оставляя овчарку на улице.

По статье о жестоком обращении с животными новополочанину грозит штраф до 15 базовых величин. О мотивах задержанного и о том, что дальше произошло с собакой, милиция не уточняет.