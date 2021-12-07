Беларусь с 1 января на полгода вводит продовольственное эмбарго на товары из ЕС, США, Канады и еще нескольких стран

Совет министров «в целях обеспечения защиты национальных интересов Беларуси» на полгода вводит запрет на ввоз продовольственных товаров из Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Северной Ирландии, Черногории м Швейцарии. Документ «О применении специальных мер» опубликован на Национальном правовом портале.

Среди запрещенных ко ввозу — мясные и молочные продукты, фрукты, овощи и кондитерские изделия.

Запрет вводится с 1 января 2022 года сроком на шесть месяцев.

«[Решение] не коснется товаров, ввозимых беларусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта», — прокомментировала постановление пресс-служба правительства.

6 декабря МИД Беларуси сообщил в фейсбуке о решении запретить ввоз в Беларусь товаров из государств, «применяющих незаконные антибеларуские санкции». Это стало ответом властей на новые санкции против Беларуси, введенные накануне Евросоюзом, Великобританией, Канадой и США.