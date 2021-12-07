Немецкая компания Henkel отказалась от рекламы на беларуском госТВ после критики правозащитников

Немецкая химико-промышленная компания Henkel отказалась от сотрудничества с беларускими государственными телеканалами после публикации доклада правозащитной организации Libereco о рекламе западных компаний на госТВ. Об этом написал историк Александр Фридман со ссылкой на газету Frankfuter Allgemeine Zeitung.

В докладе правозащитники рассказали, что западные компании «размещают шесть из десяти рекламных роликов» на беларуских телеканалах.

«Немецкие компании, такие как Henkel, и американские корпорации, такие как Mars и Procter & Gamble, рекламируют больше всего», — утверждают правозащитники. По словам авторов доклада, из 960 рекламных роликов на нескольких государственных телеканалах 58% были размещены западными компаниями.

«Мы шокированы тем, что немецкие компании, в частности, продолжают финансировать телеканалы Лукашенко за счет рекламных средств, несмотря на многочисленные нарушения прав человека в Беларуси», — сказал председатель немецкого отделения Libereco Марко Фибер.

В ответ на запрос немецкой газеты в Henkel подтвердили, что продают и рекламируют в Беларуси продукцию, «которая играет важную роль в удовлетворении повседневных потребностей — например, чистящие средства или гигиенические продукты».

«Мы очень серьезно относимся к высказанной в адрес нашей работы критике, поэтому скорректировали нашу маркетинговую деятельность с учетом этих обстоятельств», — сообщил представитель компании. После запроса Henkel прекратил закупать рекламное время на государственных каналах.