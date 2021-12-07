В ивацевичской исправительной колонии от огнестрельной травмы погиб сотрудник колонии

В ивацевичской исправительной колонии №5 от огнестрельной травмы погиб старшина внутренней службы, сообщает «Белта»

«Предварительно установлено, что 35-летний старшина внутренней службы погиб ночью 7 декабря от огнестрельной травмы во время несения службы в ИК-5 в Ивацевичах. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося», — рассказал заместитель начальника Бресткого УСК Сергей Горошко.

Исправительная колония №5 находится в Ивацевичах. Это мужская колония строгого режима.