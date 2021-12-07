Бывшая журналистка «Еврорадио» Юлия Матузова рассказала об уголовном деле за «причастность к каналу "Каратели Беларуси"»

Юлия Матузова рассказала «Медиазоне» все, что ей известно об обыске у родителей

Пришло сообщение в телеграме от моей мамы моему молодому человеку (потому что она меня поудаляла со всех соцсетей), что в восемь утра пришла витебская областная милиция и провела обыск по поводу меня. Потом я уже созвонилась с родителями. Оказалось, что приходил витебский уголовный розыск: двое омоновцев и двое понятых. Приходили в квартиру, где я прописана. В итоге забрали жесткий диск от компьютера, мамин планшет и календарь художницы Ольги Якубовской с бчб-котятами.

Обыск, как они [родители] сказали, провели поверхностно — то есть ничего не разрушили дома, как это бывает иногда. На многие вещи не обращали внимания, обратили только на несколько моих фотографий с протестов, заинтересовались, почему я их сохранила. Распечатанные, которые стоят в рамке... Ну а так в целом были достаточно вежливы, только что не разрешили фотографировать постановление [об обыске] и бумагу, где написано, по какой причине они пришли сюда.

Про «Карателей Беларуси» они [родители] там вычитали, что я прохожу по этому делу. Родители сказали, что я прохожу как подозреваемая о причастности к ведению [этого] телеграм-канала, так им объяснили. Мы сейчас гадаем на самом деле [о причинах для уголовного дела], и с редактором «Еврорадио» мы все в контакте находимся, потому что это первое такое уголовное дело на журналистов «Еврорадио». Мне непонятно, с чем это может быть связано, потому что вот сто процентов, абсолютно честно — я никак не связана с «Карателями Беларуси», не общалась с Софьей [Сапегой], например. У меня уже спрашивали, мы с ней не знакомы. Единственное что — я знакома с Ромой Протасевичем, с Евгением Юшкевичем, но никаких общих дел с ними не было, просто хорошие знакомые.