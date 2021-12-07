Бывшая журналистка «Еврорадио» Юлия Матузова рассказала об уголовном деле за «причастность к каналу "Каратели Беларуси"»

Бывшая журналистка «Еврорадио» Юлия Матузова сообщила в твиттере об уголовном деле за причастность к каналу «Каратели Беларуси». В доме ее родителей провели обыск и изъяли технику. По какой статье открыто дело, не уточняется.
— Сегодня внезапно в восемь утра к родителям в Новополоцк пришла милиция. Говорят, на вашу дочку открыто уголовное дело за причастность к каналу «Каратели Беларуси». Я на него и не подписана даже была. Ну и не отправляла, конечно, ничего, — рассказала Матузова «Медиазоне».
По ее словам, постановление об обыске сфотографировать силовики не разрешили.
Юлия Матузова окончила журфак БГУ в 2017 году, после по распределению попала в газету «СБ. Беларусь сегодня». С 2020-го по ноябрь 2021 года работала на «Еврорадио». В настоящее время живет в Испании.
22 марта 2021 года суд внес телеграм-канал «Каратели Беларуси» в список «экстремистских материалов».
Обновлено в 16:55. Добавлен подробный рассказ Юлии Матузовой об обыске.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет