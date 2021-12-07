Гродненский подросток убил пенсионера ради кражи металлолома; при попытке забрать еще лома, его застал сын убитого

Прокуратура Гродненской области направила в Гродненский областной суд дело против 15-летнего подростка, убившего пенсионера (пункты 2, 6, 12 части 2 статьи 139), укравшего его лом (часть 3 статьи 207) и попытавшегося сделать это снова (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 205), сообщает Генеральная прокуратура.

10 августа подросток проник в дома пенсионера, ударил его не менее 19 раз руками, ногами, топором, кочергой и табуретом. От полученных травм пенсионер скончался

После этого подросток похитил металлолом из дома и двора убитого металлолом стоимостью 14 500 рублей. Спустя 2 дня он снова проник во двор и погрузил металлолом стоимостью 6 000 рублей в автомобиль. Там его застал сын убитого.