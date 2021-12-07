Dev.by: минская студия Wargaming Mobile удалит бчб‑эмодзи из рабочего мессенджера из‑за «действующих правил в Беларуси»

Глава минской студии Wargaming Mobile Тейн Лимэн в письме сотрудникам рассказал, что компания удалит бчб-эмодзи из рабочего мессенджера Slack из-за «действующих правил в Беларуси». Письмо оказалось в распоряжении издания dev.by.

В начале письма Лимэн «надеется и верит», что сотрудники знают, как компания заботится об их «безопасности, здоровье и благополучии» — и порой из-за этого руководству нужно «принимать сложные решения, которые, возможно, не все одобрят».

«Принимая во внимание действующие правила в Беларуси, мы собираемся удалить "бело-красно-белый" флаг из нашего списка значков в Slack. Правовые вопросы и связанные с ними риски, которые могут коснуться наших сотрудников — особенно с учетом возможных обысков во время пересечения границы и других потенциальных взаимодействий с сотрудниками правоохранительных органов — слишком велики, чтобы их игнорировать», — написал в письме, как утверждается, Тейн Лимэн.

В конце письма он выражает надежду, что "все поймут причины", по которым компания приняла такое решение.