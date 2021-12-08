Задержанную в Петербурге Яну Пинчук в Беларуси обвиняют по пяти статьям, в том числе в призывах к действиям против нацбезопасности

24-летнюю беларуску Яну Пичнук, которая содержится под стражей в СИЗО в Санкт-Петербурге, в Беларуси обвиняют по пяти статьям: клевета (статья 188 УК), незаконные действия с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). Об этом сообщает Следственный комитет.

В пресс-релизе СК не называет имени обвиняемой, но ее возраст, место и дата задержания, две статьи обвинения совпадают с Яной Пинчук.

По утверждению ведомства, с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года Яна Пинчук была администратором трех каналов в телеграме; их названия не уточняются.

«Действуя с другими лицами, она собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения, в которых содержались призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений», — считают следователи.

Следственный комитет отправил российским силовикам документы на экстрадицию Яны Пинчук.

Яну Пинчук задержали 1 ноября в ее квартире по запросу беларуских властей. Через два дня суд в Петербурге арестовал девушку до 10 декабря. На тот момент было известно, что в Беларуси Пинчук обвиняют по двум статьям — о разжигании вражды и создании экстремистского формирования. В суде озвучили, что с сентября по декабрь 2020 года беларуска администрировала телеграм-канал «Витебск 97%» и размещала в нем «экстремистские материалы».