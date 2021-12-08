NYT: вместе с мигрантами в Польшу перешел авиадиспетчер из Минска; он раскрыл детали операции КГБ по посадке самолета Ryanair

Летом вместе с мигрантами в Польшу перешел авиадиспетчер минского аэропорта, рассказавший о посадке рейса Ryanair, сообщает New York Times. По утверждению перебежчика, посадка самолета с Романом Протасевичем была операцией беларуских спецслужб.

Авиадиспетчер предоставил доказательства того, что экипажу самолета с Романом Протасевичем и Софьей Сапегой на борту сообщили о мнимой угрозе взрыва в рамках операции беларуских спецслужб по поимке блогера. Об этом New York Times на условиях анонимности рассказали сотрудники европейской спецслужбы, не уполномоченные давать официальных комментариев.

По словам пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина, польским чиновникам, расследовавшим то, что он назвал «угоном самолета Ryanair», удалось «получить отчет прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке».

Жарин рассказал, что, по словам свидетеля, офицер КГБ в это время находился на вышке и «в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу». На протяжении всего инцидента офицер «поддерживал постоянный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в настоящее время происходит с самолетом».

Как Беларусь сажала рейс с Протасевичем. Поминутная хронология

23 мая Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 8 декабря СК рассказал, что Софье Сапеге предъявлено окончательное обвинение по «ряду статей УК».

«Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», — сказал председатель СК Дмитрий Гора.