Минсвязи заблокировал сайт «Брестской газеты» по решению прокуратуры

Сайт «Брестской газеты» заблокирован по постановлению прокурора Брестской области, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По сообщению ведомства, интернет-ресурсом «допущены многочисленные нарушения». Издание размешало на сайте «экстремисткие материалы» и гиперссылки на ресурсы, которые их распространяли. Кроме того, отдельные статьи «сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам». На сайте публиковалась «иная информация, которая явно негативно характеризовала общественно-политическую ситуацию в стране» после президентских выборов и «дискредитировала деятельность государственных и правоохранительных органов».

В январе 2021 года редакция «Брестской газеты» временно приостанавила выпуск печатной версии издания. Последний номер газеты за прошлый год вышел 24 декабря, а 31 декабря редакция успела напечатать в Бресте первый номер газеты за 2021 год.

В конце 2020 года Марчук попросил не подписываться на издание, поскольку не был уверен, что редакция сможет выполнить свои обязательства перед читателями после того, как «Брестская типография» после 18 лет сотрудничества отказалась продлевать договор на печать газеты с 1 января 2021 года.

26 ноября суд Ленинского района Бреста признал «Брестскую газету» «экстремистскими материалами».