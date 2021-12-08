Оперативники наркоконтроля задержали двоих «контролеров», проверявших работу закладчиков

Оперативники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома задержали 24-летнего жителя Гомеля и 36-летнего жителя Мозыря по делу об обороте наркотиков (статья 328 УК). У обоих мужчин силовики обнаружили свертки с альфа-PVP. Об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома.
Согласно сообщению пресс-службы, гомельчанина задержали 30 ноября в Мозыре после того, как он забрал закладку с более чем граммом альфа-PVP, выполняя рабочее задание. По утверждению МВД, он работал в интернет-магазине по продаже наркотиков более трех месяцев. В его обязанности входила реклама магазина и контроль за работой новых закладчиков.
«Новички первые задания по закладке выполняют не с наркотиками. Чаще всего это обычная соль или стиральный порошок. На обучающем этапе проверяются умение кандидата выбирать правильное место для закладки, ее маскировка, точность сбрасываемых координат. А контроль за его действиями и осуществлял гомельчанин, который после сброшенных координат схронов пытался их найти, извлечь, указать на возможные недостатки в "работе" закладчика», — пишет пресс-служба.
Задержанный проверял вес закладок и качество распространяемых наркотиков. За выполненную работу ему платили либо деньгами, либо психотропными веществами, утверждает министерство.
Второго «контролера», который выполнял такие же функции, оперативники задержали в Калинковичском районе. Пресс-служба добавляет, что задержанный «тестировал качество наркотиков», употребляя их, и затем «описывал кураторам скорость воздействия и свои ощущения».
По данным УВД, 3 декабря мужчина получил от оператора в качестве оплаты за проделанную работу координаты тайника с альфа-PVP массой не менее пяти грамм. Когда он достал закладку, его задержали сотрудники наркоконтроля.
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