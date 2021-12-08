В Беларуси и за границей недоступен сайт издания «Ежедневник»; у его главреда прошел обыск

В Беларуси и за границей перестал открываться сайт издания «Ежедневник». У его главного редактора Сергея Сацука прошел обыск, после его отвезли на допрос в СК, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на брата журналиста Александра.

Во время обыска в квартире Сацука силовики изъяли технику. Номер Сацука доступен, но на звонки никто не отвечает, отмечает «Еврорадио».

Подробности случившегося Александр Сацук рассказал изданию Zerkalo. По словам мужчины, с утра он увидел, что не открывается сайт «Ежедневника», а его брат не отвечает на сообщения.

«Он как раз сегодня сидел дома и дежурил. Затем его дочка сообщила мне, что у них дома был обыск, изъяли старые компьютеры и телефоны. Первый обыск у Сергея проходил весной 2020 года, когда против него было возбуждено уголовное дело. Сейчас провели еще один. Жена Сергея сказала, что по сравнению с первым разом, сейчас все проходило более жестко. Буквально перевернули все белье, искали что-то по углам, но ничего не нашли, кроме бело-красно-белого флага, который лежал под покрывалом в шкафу. Ему силовики из Следственного комитета очень обрадовались», — рассказал Александр.

Он добавил, что постановление об обыске было датировано 6 декабря; в нем было указано, что Сергей Сацук проходит в качестве подозреваемого по делу о получении взятки (часть 2 статьи 430 УК).

В марте 2020 года у журналиста Сергея Сацука уже проходил обыск, самого его задержали. Тогда комитет Госконтроля отчитался о возбуждении против журналиста уголовного дела о получении взятки. Силовики утверждали, что Сацук принял взятку в размере 5 тысяч долларов «за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании "Анимед"».

В начале апреля журналиста выпустили без предъявления обвинений.

Обновлено в 14:53. Добавлены подробности обыска у Сацука.