МВД сообщило о задержании жителя Дрогичина по делу о «финансировании протестов» за оплату штрафов и адвокатов

Милиция задержала 23-летнего жителя Дрогичина по делу о «финансировании протестов». Ведомство утверждает, что он оплачивал штрафы, услуги адвокатов, госпошлины и счета арестованных за пребывание в ИВС. Об этом сообщает МВД в своем телеграм-канале.
Милиция ссылается на прошлогодний пост в социальных сетях с призывом «сбора средств для активистов протестной деятельности». Где конкретно был размещен пост, не уточняется.
«Пост содержал реквизиты банковской карты 23-летнего неработающего жителя Брестской области. На этот счет от различных физических лиц, а также с банковских счетов иностранных кредитно-финансовых организаций стали поступать денежные переводы», — пишет ведомство.
По версии силовиков, житель Дрогичина с августа 2020 по январь 2021 года «неоднократно производил платежи» за протестующих, привлеченных к административной ответственности за участие в акциях.
«Перечисления шли в адрес судов, юридических консультаций, оплачивалась государственная пошлина при обращении в суд. Также он возмещал расходы за услуги адвокатов, оплачивал счета арестованных и находящихся в изоляторах временного содержания граждан», — утверждает министерство.
По сведениям силовиков, дрогичинец произвел «порядка 200 финансовых операций» на сумму более 50 тысяч рублей.
В отношении него возбуждено уголовное дело о финансировании грубого нарушения порядка.
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