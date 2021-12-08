МВД сообщило о задержании жителя Дрогичина по делу о «финансировании протестов» за оплату штрафов и адвокатов

Милиция задержала 23-летнего жителя Дрогичина по делу о «финансировании протестов». Ведомство утверждает, что он оплачивал штрафы, услуги адвокатов, госпошлины и счета арестованных за пребывание в ИВС. Об этом сообщает МВД в своем телеграм-канале.

Милиция ссылается на прошлогодний пост в социальных сетях с призывом «сбора средств для активистов протестной деятельности». Где конкретно был размещен пост, не уточняется.

«Пост содержал реквизиты банковской карты 23-летнего неработающего жителя Брестской области. На этот счет от различных физических лиц, а также с банковских счетов иностранных кредитно-финансовых организаций стали поступать денежные переводы», — пишет ведомство.

По версии силовиков, житель Дрогичина с августа 2020 по январь 2021 года «неоднократно производил платежи» за протестующих, привлеченных к административной ответственности за участие в акциях.

«Перечисления шли в адрес судов, юридических консультаций, оплачивалась государственная пошлина при обращении в суд. Также он возмещал расходы за услуги адвокатов, оплачивал счета арестованных и находящихся в изоляторах временного содержания граждан», — утверждает министерство.

По сведениям силовиков, дрогичинец произвел «порядка 200 финансовых операций» на сумму более 50 тысяч рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело о финансировании грубого нарушения порядка.