«Каждый день здесь как целый год». Израильтянка, задержанная за медицинский каннабис в минском аэропорту, прислала письмо из СИЗО

Израильская адвокатка Майя Райтен-Столь, задержанная в минском аэропорту с медицинским каннабисом, прислала письмо из СИЗО, в котором обратилась к правительству Израиля с призывом вмешаться в ситуацию и добиться ее освобождения. Письмо опубликовал телеканал N12.

«Я обращаюсь с мольбой, с призывом к уважаемым должностным лицам в правительстве и другим людям — действовать со всей энергией и положить конец тому аду, через который я прохожу здесь», — написала Райтен-Столь.

Адвокатка пишет, что для нее каждый день в СИЗО длится «как целый год». По ее словам, она сидит в 12-метровой камере вместе с еще тремя девушками, которые «говорят не на моем языке, а только на русском». По ее словам, весь день она находится в камере — кроме времени, когда сотрудники СИЗО выводят на прогулку «на морозе».

«Мне делают уколы каждый день из-за хронической боли в ноге, что не особо помогает. Без лекарств из страны я страдаю от многих проблем. Я страдаю здесь, переживаю мучительные агонии <…> Мои глаза уже высохли от слез», — написала женщина.

Единственный звонок — клиенту. Израильская адвокатка прилетела в Минск на встречу с доверителем, а оказалась на Володарке

Майю Райтен-Столь задержали в минском аэропорту в начале ноября. Она прилетела на встречу с клиентом и была задержана с 2,5 граммами медицинской марихуаны. Израильтянка, как утверждали ее родственники, пыталась объяснить беларуским пограничникам, что каннабис необходим ей для лечения, что подтверждается медицинскими документами и лицензией Минздрава — но, несмотря на это, власти Беларуси решили, что иностранка нарушила закон. Сейчас она находится под стражей в СИЗО-1 в Минске.