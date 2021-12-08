В Минске силовики задержали сооснователя и разработчика WiFi Map; он гражданин Израиля

В Минске 7 декабря задержали айтишника Дмитрия Плащинского, сообщает dev.by. Его фамилия появилась в списках задержанных.

Утром 8 декабря видео с Плащинским появилось в провластном телеграм-канале «Желтые сливы». На записи он рассказывает, что был подписан на «деструктивные и экстремистские» телеграм-каналы, «пересылал фотографии в телеграм-боты каналов» и что «ранее участвовал в беседе с Антоном Мотолько».

«У меня в собственности находилось охотничье оружие, которое было в собранном виде, находилось рядом с сейфом на момент обыска. В ходе обыска оно было изъято», — сказал мужчина на камеру.

По информации dev.by, у близких Дмитрия Плащинского нет другой информации о его задержании. По их словам, суд будет сегодня, но по какой статье — неизвестно.

Дмитрий Плащинский — сооснователь и разработчик WiFi Map — приложения, которое показывает все доступные сети WiFi и пароли к ним.