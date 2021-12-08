СК: вместе с Софьей Сапегой по делу проходят «бывшие сотрудники "Белтелекома" и другие люди»

Софье Сапеге предъявлено окончательное обвинение по «ряду статей УК», пишет «Белта» со ссылкой на председателя СК Дмитрия Гору.

По его словам, «предварительное следствие по делу заканчивается», в ближайшее время Сапега сможет ознакомиться с материалами.

«Среди [предъявленных статей УК] них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», — сказал Гора.

Конкретные номера уголовных статей «Белта» не приводит.

Вместе с Сапегой по делу проходят бывшие сотрудники «Белтелекома» и «другие люди, способствовавшие противоправной деятельности, выкладывая персональные данные в незаконные телеграм-каналы».

23 мая Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича. Конкретных статей, предъявленных Сапеге, Следственный комитет не называл.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 5 декабря «Би-би-си» писала, что с 20 октября Софья находится под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана. Ее мать и отчим были вынуждены переехать на дачу. Связи с дочерью у них не было с середины октября.