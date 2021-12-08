БАЖ: главред издания «Ежедневник» Сергей Сацук задержан после допроса

Главред издания «Ежедневник» Сергей Сацук задержан после допроса по делу о получении взятки (часть 2 статьи 430 УК), сообщает Беларуская ассоциация журналистов.

Утром у Сацука прошел обыск, во время которого силовики изъяли технику, после его отвезли на допрос в Следственный комитет.

Брат Сергея Александр Сацук рассказал изданию Zerkalo, что постановление об обыске было датировано 6 декабря; в нем было указано, что Сергей Сацук проходит в качестве подозреваемого по делу о получении взятки.

Вместе с этим в Беларуси и за границей перестал открываться сайт издания «Ежедневник».

В марте 2020 года у журналиста Сергея Сацука уже проходил обыск, самого его задержали. Тогда комитет Госконтроля отчитался о возбуждении против журналиста уголовного дела о получении взятки. Силовики утверждали, что Сацук принял взятку в размере 5 тысяч долларов «за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании "Анимед"».

В начале апреля журналиста выпустили без предъявления обвинений.