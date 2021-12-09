Суд приговорил студента Артема Боярского к 5 годам колонии по обвинению в «руководстве экстремистским формированием»

Минский городской суд приговорил студента Артема Боярского к 5 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

20-летнего студента химфака БГУ Артема Боярского обвиняли в «руководстве экстремистским формированием» (часть 1 статьи 361-1 УК) и грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК). Ему вменили администрирование телеграм-канала «Мая краiна Беларусь», который 27 октября признали «экстремистским формированием».

Суд над студентом проходил в закрытом режиме. Основанием для такого решения стало ходатайство прокурора Ольги Дындилевич. Она посчитала, что «в материалах дела имеются сведения о интимной стороне жизни обвиняемого, а также информация из телеграм-канала, признанная экстремистской».

Президентская стипендия, флаг Хабаровска и «Мая краiна Беларусь». За что судят химика‑отличника Артема Боярского

Молодого человека задержали 24 марта и осудили на 25 суток ареста за несанкционированный пикет (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Согласно протоколу, в его комнате в общежитии на окне висел бчб-флаг. Вскоре против него возбудили уголовное дело, студента заключили под стражу.

На следующий день после задержания в телеграм-канале ведущего СТВ Григория Азаренка появилось видео с участием Боярского, на котором тот назвал себя администратором «Маей краiны Беларусь» и одноименного чата, а также произнес: «По жизни являюсь геем».