Утром в редакции газеты «Ганцавіцкі час» прошел обыск, силовики изъяли флешку и некоторые документы

В редакции газеты «Ганцавіцкі час» прошел обыск, в ходе которого сотрудники Департамента финансовых расследований изъяли флешку и некоторые документы, сообщает Беларуская ассоциация журналистов. Обыск прошел утром, подробности стали известны вечером.

Предыдущий раз силовики приходили с обыском в редакцию 5 октября. Тогда они изъяли компьютерную технику. Летом обыск проводил КГБ.

По подсчетам БАЖ, за год в редакции и у сотрудников газеты прошло около 15 обысков.

1 декабря стало известно, что Брестская типография отказалась печатать газету с 2022 года.

Журналисты позвонили по указанному в документе телефону, чтобы узнать причину расторжения договора. Ирина Иванисик ответила, что у типографии «меняется загрузка».