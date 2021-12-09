Депутат Лилия Ананич предложила давать до 10 лет колонии за «отрицание геноцида белорусского народа»

Депутат Палаты представителей Лилия Ананич разработала законопроект «О геноциде белорусского народа», в котором предлагается внести в УК новую статью за отрицание геноцида беларусов во время Великой Отечественной войны — наказание по ней предусматривает до 10 лет колонии. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Статья, которую Ананич предлагает внести в УК, называется «Отрицание геноцида белорусского народа» и идет под номером 130-2. За любое публичное отрицание геноцида беларусов «в период Великой Отечественной войны или послевоенный период», в том числе в интернете, по ней предлагается наказывать арестом, ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Людей, ранее судимых по той же статье, либо должностных лиц, которые совершили такое преступление, используя служебные полномочия, предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

При этом под «белорусским народом» в законопроекте понимаются советские граждане, жившие на территории БССР в период с начала Великой Отечественной войны по 31 декабря 1951 года.

В документе указано, законопроект создан «в целях сохранения памяти о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период» и «направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей беларуского народа, установления действенных барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны».

Кроме этого, закон предлагается принять для «дачи справедливой оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период».

Лилия Ананич — депутат Палаты представителей и глава республиканской комиссии по оценке информации на наличие признаков экстремизма. До 2017 года занимала должность министра информации.