Суд арестовал активиста Дмитрия Хведарука на 15 суток за «неподчинение милиции»

Активиста и бывшего члена движения «Молодой фронт» Дмитрия Хведарука арестовали на 15 суток за неповиновение должностному лицу (статья 24.3 КоАП), сообщил его друг Сергий Мельянец в фейсбуке.

По его словам, Хведарука задержали 8 декабря, вскоре после обыска в его квартире. Причины для обыска и задержания, а также кто именно проводил их — не уточняется.

«Несколько раз ударили при обыске, пока жена была в другой комнате», — написал Мельянец.