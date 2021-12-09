Суд арестовал активиста Дмитрия Хведарука на 15 суток за «неподчинение милиции»

Активиста и бывшего члена движения «Молодой фронт» Дмитрия Хведарука арестовали на 15 суток за неповиновение должностному лицу (статья 24.3 КоАП), сообщил его друг Сергий Мельянец в фейсбуке.
По его словам, Хведарука задержали 8 декабря, вскоре после обыска в его квартире. Причины для обыска и задержания, а также кто именно проводил их — не уточняется.
«Несколько раз ударили при обыске, пока жена была в другой комнате», — написал Мельянец.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет