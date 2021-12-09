Директор департамента по авиации назвал материал NYT о минском авиадиспетчере «информационным вбросом»

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский назвал материал New York Times о минском авиадиспетчере и посадке самолета Ryanair, информационным вбросом, пишет «Белта».

По мнению Сикорского, информация New York Times «несодержательная и даже нелепая».

«Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передает сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации.

Во-вторых, мы видим, что этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа», — сказал Сикорский.

Позже сотрудница «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая опубликовала видео с комментарием Сикорского, где он уточняет: «Диспетчер на самом деле был работником компании "Белаэронавигация", он действительно ранее уехал с территории Беларуси».

«Никто ему не препятствовал уехать с территории Беларуси, это важно отметить. И вы понимаете, что человек, находясь на территории иностранного государства, и [при] оказании определенного давления на него — он может согласиться на те или иные виды сотрудничества», — объяснил он.

Сикорский также заметил, что не может судить о ситуации с авиадиспетчером: «Мы видим интерпретацию польских спецслужб, но не его слова».

Ранее издание New York Times сообщало, что минский авиадиспетчер рассказал польским спецслужбам, что посадка самолета Ryanair с экс-редактором Nexta Романом Протасевичем на борту была операцией беларуских спецслужб.

По словам пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина, польским чиновникам, расследовавшим то, что он назвал «угоном самолета Ryanair», удалось «получить отчет прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке».

Жарин рассказал, что, по словам свидетеля, офицер КГБ в это время находился на вышке и «в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу». На протяжении всего инцидента офицер «поддерживал постоянный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в настоящее время происходит с самолетом».

Как Беларусь сажала рейс с Протасевичем. Поминутная хронология

23 мая Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 8 декабря СК рассказал, что Софье Сапеге предъявлено окончательное обвинение по «ряду статей УК».

«Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», — сказал председатель СК Дмитрий Гора.