Прокурор запросил 2 года лишения свободы для двух музыкантов из группы Irdorath за участие в воскресных маршах

Прокурор запросил 2 года лишения свободы для участников фолк-группы Irdorath, супругов Владимира и Надежды Калач, обвиняемых в грубом нарушении порядка и обучении, подготовке или финансировании таких действий (часть 1 и 2 статьи 342 УК). Об этом сообщает телеграм-канал by_culture.

Согласно материалам следствия, пишет «Вясна», Владимира и Надежду Калач обвинили в активном участии в грубом нарушении порядка, явном неповиновении законным требованиям представителей власти, препятствии движению общественного транспорта на протестных маршах 16 августа, 6 сентября и 25 октября 2020 года.

В суде Владимир Калач объяснял, что, например, о марше 16 сентября узнал из социальных сетей и решил вместе с женой Надеждой поучаствовать в нем. Они созвонились с музыкантом Дмитрием Шиманским, которого уже осудили по статье 342 УК на 3 года химии.

«Поскольку мы всегда выступали и выступаем против насилия, взяли с собой волынки и украсили их цветами, чтобы подчеркнуть мирный характер шествия. Встретились около площади Якуба Коласа с друзьями, которые тоже взяли музыкальные инструменты — волынки, гитары, барабаны. Подошли Петр и Юля Марченко», — рассказывал Калач.

Про марш 25 октября Калач рассказал, что музыканты шли в начале колонны, играли музыку, не нарушали общественный порядок и не перекрывали движение транспорта. Показания Надежды Калач практически не отличались от слов ее мужа, уточняют правозащитники.

«Вясна» пишет, что супруги в суде признали вину в грубом нарушении порядка, то есть по части 1 статьи 342.

2 августа на даче под Минском сотрудники ГУБОПиК и СОБРа задержали 16 человек, среди которых были музыканты группы Irdorath. Вскоре против музыкантов возбудили уголовное дело.

МВД посчитало, что «группа "волынщиков" неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием духовых инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан», а выступление музыкантов «усиливало протестное настроение участников».