Азаренок опубликовал видео, на котором пресс‑секретарь А1 говорит, что он «гомосексуалист» и передавал информацию Антону Мотолько

Ведущий СТВ Григорий Азаренок опубликовал в своем телеграм-канале видео с задержанным пресс-секретарем мобильного оператора А1 Николаем Бределевым — тот на камеру рассказывает, что передавал блогеру Антону Мотолько информацию, «связанную с его профессиональной деятельностью».

На видео Бределев называет свое имя и возраст, добавляет, что работает начальником управления общественных связей в компании А1, а затем добавляет, что знаком с Антоном Мотолько более семи лет.

«С июля 2020 года я предоставлял Антону Мотолько информацию, которая связана с моей профессиональной деятельностью. Также я подписан на экстремистские телеграм-каналы "Мотолько помоги", "Ник и Майк". В настоящее время я задержан сотрудниками милиции», — говорит он на камеру.

Помимо этого, Бределев на видео признается, что он «гомосексуалист» и живет с мужчиной более семи лет.

Вскоре после публикации видео с Бределевым посольство Австрии в Минске выразило протест «против такого нарушения личных прав».

Die Österreichische Botschaft Minsk hat Protest gegen diese Missachtung von Persönlichkeitsrechten eingelegt. — Aloisia Wörgetter (@AustriainBY) December 10, 2021

Через несколько часов после публикации поста в канале Азаренка австрийское отделение A1 отреагировало на него в своем твиттере. Компания написала, что «решительно осуждает это вторжение в сферу личной жизни одного из своих сотрудников» и «поддерживает разнообразие и свободу слова». Также A1 пообещала использовать все доступные юридические и дипломатические средства для поддержки и защиты своих сотрудников в Беларуси.

Обновлено в 20:04. Добавлено сообщение посла Австрии в Минске.

Обновлено в 22:41. Добавлено сообщение австрийского отделения A1.