США ввели персональные санкции против начальства изолятора на Окрестина

Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции против начальников изолятора на Окрестина Игоря Кенюха и Евгения Шепетько, сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как утверждается в заявлении, Кенюх и Шепетько попали под санкции за грубое нарушение прав человека, причастность к пыткам и бесчеловечное обращение с задержанными.

2 декабря США ввели санкции против 20 физических лиц, 12 юрлиц и трех бортов самолетов. В числе тех, против кого ввели санкции, оказались сенатор Дмитрий Басков, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, Дмитрий Лукашенко и другие.

21 июня США внесли в санкционный список 16 людей и шесть компаний из Беларуси. В список физических лиц внесли председателя Совета Республики Наталью Кочанову, председателя КГК Ивана Тертеля, пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, генпрокурора Андрея Шведа и других.

2 октября 2020 года Минфин США ввел санкции против восьмерых граждан Беларуси. Тогда в санкционный список попали бывший глава МВД Юрий Караев, нынешний глава ведомства Иван Кубраков, начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба и сотрудников ЦИК.