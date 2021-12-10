Польские спецслужбы опубликовали запись, на которой неизвестный подсказывает диспетчеру ответы на вопросы пилота Ryanair

Польские спецслужбы опубликовали запись переговоров между минским авиадиспетчером и пилотом самолета Ryanair, на которой слышен третий голос, подсказывающий диспетчеру ответы на вопросы пилота — по версии ведомства, он принадлежит сотруднику КГБ. Видео появилось в официальном аккаунте пресс-секретаря министра специальных служб Станислава Жарина в фейсбуке.

На записи третий человек, говорящий на русском, вступает в разговор с диспетчером несколько раз. В первый раз он произносит «продолжай, продолжай» сразу после того, как диспетчер передает изначальное сообщение о предполагаемом минировании самолета. Затем пилот спрашивает, от кого исходит рекомендация приземлиться в минском аэропорту, а неизвестный подсказывает: «Это наша рекомендация» — именно так и отвечает диспетчер пилоту.

В последний раз голос третьего человека появляется на записи, когда диспетчер сам уточняет у него: «Он говорит: "Код диспетчера желтый или красный?"». Его собеседник отвечает: «Ну, красный скажи. Красный».

Ранее издание New York Times сообщило, что летом авиадиспетчер минского аэропорта смог покинуть Беларусь и в Польше дал показания о посадке рейса Ryanair —по его словам, это была операция беларуских спецслужб.

Станислав Жарин утверждал, что польским чиновникам, расследовавшим то, что он назвал «угоном самолета Ryanair», удалось «получить отчет прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке».

Жарин рассказал, что, по словам свидетеля, офицер КГБ в это время находился на вышке и «в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу». На протяжении всего инцидента офицер «поддерживал постоянный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в настоящее время происходит с самолетом».

Как Беларусь сажала рейс с Протасевичем. Поминутная хронология

23 мая беларуского журналиста, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 8 декабря СК рассказал, что Софье Сапеге предъявлено окончательное обвинение по «ряду статей УК».

«Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», — сказал председатель СК Дмитрий Гора.