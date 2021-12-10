МВД: сантехник из Гомеля инсценировал кражу из своей квартиры, потому что не хотел идти на работу пьяным

8 декабря 50-летний сантехник из Гомеля позвонил в милицию и сообщил, что неизвестные украли из его квартиры золотые изделия. Когда сотрудники заметили нестыковки в его истории, он сознался, что выдумал ее, чтобы не идти на работу. Об этом пишет пресс-служба МВД.

Гомельчанин рассказал оперативникам, что живет один не знает, кто мог обокрасть его квартиру. Когда сотрудники начали выяснять хронологию событий, оказалось, что за два часа до звонка в милицию гомельчанин звонил своему начальнику и рассказал о краже. Милиции он сказал, что обратился за помощью как только пришел домой.

«Заявитель, увидев такие нестыковки во времени, сразу же сознался, что кражу инсценировал. Сам разбросал вещи по квартире, а золотые изделия спрятал в туалете. Причину своего поступка он объяснил так. Он работает сантехником в медицинском учреждении. Утром не хотел идти на работу пьяный, так как там сказали, что уволят», — пишет пресс-служба.

Против гомельчанина не возбудили уголовное дело, но силовики проводят проверку его действий.