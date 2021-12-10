Минчанку, которая обещала за деньги смягчить наказание для осужденных за наркотики, подозревают в мошенничестве

34-летнюю минчанку, которая обещала родственникам осужденных за оборот наркотиков смягчить тем условия наказания, используя связи в силовых ведомствах, подозревают в мошенничестве (статья 209 УК) и подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и статья 431 УК), сообщает пресс-служба МВД.
По версии следствия, минчанка регистрировалась в соцсетях под разными именами и вступала в группы, в которых общались родственники подозреваемых и осужденных за незаконный оборот наркотиков.
«В этих сообществах она предлагала свои услуги по улучшению условий отбытия наказания: одним обещала более мягкий приговор, другим — замену режима, третьим — перевод в другое исправительное учреждение. Женщина козыряла знакомствам в правоохранительных структурах. Однако указанных связей у аферистки не было, все деньги она оставляла себе», — пишет ведомство.
Как уточняет МВД, с 2017 года по май 2021 года более десяти человек передали минчанке более 30 тысяч рублей. Сейчас она находится под стражей. Ранее ее судили за торговлю людьми, добавляет ведомство.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет