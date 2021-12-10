Минчанку, которая обещала за деньги смягчить наказание для осужденных за наркотики, подозревают в мошенничестве

34-летнюю минчанку, которая обещала родственникам осужденных за оборот наркотиков смягчить тем условия наказания, используя связи в силовых ведомствах, подозревают в мошенничестве (статья 209 УК) и подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и статья 431 УК), сообщает пресс-служба МВД.

По версии следствия, минчанка регистрировалась в соцсетях под разными именами и вступала в группы, в которых общались родственники подозреваемых и осужденных за незаконный оборот наркотиков.

«В этих сообществах она предлагала свои услуги по улучшению условий отбытия наказания: одним обещала более мягкий приговор, другим — замену режима, третьим — перевод в другое исправительное учреждение. Женщина козыряла знакомствам в правоохранительных структурах. Однако указанных связей у аферистки не было, все деньги она оставляла себе», — пишет ведомство.

Как уточняет МВД, с 2017 года по май 2021 года более десяти человек передали минчанке более 30 тысяч рублей. Сейчас она находится под стражей. Ранее ее судили за торговлю людьми, добавляет ведомство.