Жителя Гродно обвиняют в хулиганстве за угрозы таксисту страйкбольным автоматом

22-летнему гродненцу предъявили обвинение в хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК) за угрозу водителю такси страйкбольным автоматом, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, днем 31 октября компания местных жителей поссорилась с водителем такси, который отказался их везти. Один из них достал страйкбольный автомат из чехла, находившегося у него на плече, и направил его в сторону таксиста.

«Потерпевший пояснил, что автомат, который держал парень выглядел как настоящий, в связи с чем его угрозу воспринимал реально. При этом последний вел себя агрессивно и вызывающе, совершал активные действия, направленные на устрашение и запугивание потерпевшего, высказывал в адрес него угрозы причинения телесных повреждений», — пишет ведомство.

Как добавляет СК, водитель сразу же рассказал о случившемся коллегам, а затем обратился в милицию, после чего 22-летнего гродненца задержали. Следствие установило, что во время конфликта он был пьян.

Страйкбольный автомат, которым гродненец угрожал таксисту, визуально похож на АК-74, однако он был неисправен на момент исследования его специалистами в ходе следствия.

Обвиняемого заключили под стражу, а дело против него передано прокурору для направления в суд.