В Минске силовики задержали россиянку, подозреваемую на родине в мошенничестве; она пыталась убежать по простыням, но сорвалась

Беларуские и российские силовики задержали в Минске жительницу Ярославля, подозреваемую в России в мошенничестве на сумму более 800 тысяч долларов. При задержании она попыталась убежать из квартиры по простыням, но сорвалась, сообщает издание «МВД Медиа».

По утверждению ведомства, в Ярославле женщина представлялась продавцом автомобилей и убеждала «клиентов» брать кредиты на покупку машин в салонах.

«Заверяла, что обязательства перед банком берет на себя, а машины перепродаст в Беларуси и поделится выручкой. При этом договоренность о том, на кого ляжет ответственность за выплаты, никак юридически не закреплялась», — пишет издание.

Иногда россиянка «благодарила тех, кто доверился ей»: платила процент с перепродажи или привозила беларуские продукты. Сотрудничавших с ней людей объединяло то, что все они стали должниками банков.

Сначала потерпевшие от ее действий не понимали, что их обманывают, так как первые платежи задержанная россиянка погашала, а машины продавала в Беларуси. Но потом она перестала выплачивать банкам деньги.

Потерпевшие обратились с заявлениями в полицию Ярославля, против женщины возбудили дело о мошенничестве. Потерпевшими силовики признали 16 человек, а сумма ущерба составила более 800 тысяч долларов.

Вскоре силовики выяснили, что подозреваемая скрывается в Минске. Когда беларуские силовики пришли в квартиру, где она проживала, женщина попыталась убежать: «Связала простыни и стала спускаться по ним с балкона четвертого этажа, но сорвалась и упала на козырек подъезда. Из-за полученных травм ее экстрадиция в Россию затянулась на восемь месяцев. На родине жительница Ярославля написала явку с повинной, сознавшись во всех эпизодах мошенничества».

Позже женщина отказалась от первоначальных показаний, отказалась признавать вину и сотрудничать со следствием.

«По словам фигурантки, умысла на совершение преступления у нее не было, свои действия она объясняет чисто экономическими причинами: бизнес прогорел», — рассказала «МВД Медиа» следователь Екатерина Якуничева.