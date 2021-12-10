Суд в Санкт‑Петербурге продлил арест беларуске Яне Пинчук до 30 апреля

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест беларуске Яне Пинчук до 30 апреля, сообщила «Медиазоне» ее адвокат Юлия Дунаева.

Витеблянку обвиняют по пяти статьям: клевета (статья 188 УК), незаконные действия с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

Объединенная пресс-служба судов Петербурга указывает, что по статье о незаконных действиях с персональными данными Пинчук вменяют три эпизода, а по статье о руководстве экстремистским формированием — два.

8 декабря СК Беларуси отчитался, что отправил российским силовикам документы на экстрадицию Яны Пинчук.

«Срок содержания Пинчук под стражей истекает 10.12.2021, однако указанного срока недостаточно для принятия решения о выдаче Пинчук и решения процедуры вопросов о ее фактической передаче запрашиваемой стороне», — пишет пресс-служба суда.

В нем указано, что Яна Пинчук после задержания подала заявление на получение статуса беженца в России. Это, по мнению суда, не дает повода не продлевать ее арест.

«Данное обстоятельство может быть учтено при принятии решения о выдаче», — пишет пресс-служба.

По утверждению СК Беларуси, с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года Яна Пинчук была администратором трех каналов в телеграме; их названия не уточняются.

«Действуя с другими лицами, она собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения, в которых содержались призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений», — считают следователи.

Яну Пинчук задержали 1 ноября в ее квартире по запросу беларуских властей. Через два дня суд в Петербурге арестовал девушку до 10 декабря. На тот момент было известно, что в Беларуси Пинчук обвиняют по двум статьям — о разжигании вражды и создании экстремистского формирования. В суде озвучили, что с сентября по декабрь 2020 года беларуска администрировала телеграм-канал «Витебск 97%» и размещала в нем «экстремистские материалы».