Суд арестовал бизнес‑аналитика EPAM на 13 суток

10 декабря суд арестовал менеджера IT-компании EPAM Дениса Насуро на 13 суток по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает dev.by. Известно об этом стало только 11 декабря.

Видео с ним появилось телеграм-канале сотрудника СТВ Григория Азаренка.

На записи минчанин называет свою зарплату — «в районе 5000 рублей», рассказывает, что он многодетный отец и что построил в Минске квартиру. По его словам, он был подписан на несколько телеграм-каналов, которые власти признали «экстремистскими материалами», и участвовал в протестах в 2020 году.

К посту в телеграм-канале Азаренка, кроме видео, прикреплены в том числе фото с бчб-флажком, наклейками «Погоня», жесткими дисками и снимок Дениса Насуро с протестов.

Официально о задержании айтишника МВД не сообщало.

Исправлено в 16:20. Мы исправили должность «главный бизнес-аналитик» Дениса Насуро на «бизнес-аналитик».