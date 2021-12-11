Герой ролика МВД о «помидорах со сметаной» не вышел на свободу после 30 суток ареста

65-летний инженер Анатолий Шелкович не вышел на свободу после 30 суток ареста, рассказал «Медиазоне» его друг Александр Знак.

Инженера задержали 11 ноября. 19 ноября стало известно, что Шелковича арестовали на 15 суток. По какой статье судили инженера неизвестно. По версии МВД он «организовал в подвале дома производство протестной символики» — бело-красно-белых флагов, которые позже «забрасывал на деревья».

26 ноября стало известно, что Шелковича вновь арестовали на 15 суток.

Шелкович стал известен из обрывка ролика, не попавший в смонтированную версию видео МВД. На нем инженер рассказывает о любви к сочетанию красного и белого цветов.

«Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать. У меня жена рыженькая — то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — говорил он.