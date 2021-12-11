В Израиле выявили омикрон‑штамм у человека, прилетевшего из Беларуси

В Израиле медики выявили 35 подтвержденных случаев заражения штаммом «омикрон»; один из зараженных прилетел из Беларуси. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав Израиля.

Из 35 заболевших, у которых выявили новый штамм коронавируса, 24 вернулись из-за границы: ЮАР, Англия, Франция, ОАЭ, США и Беларусь. Шесть человек заразились новым штаммом от тех, кто прилетел из-за границы, а пятеро — от неизвестных источников в Израиле.

В Беларуси Минздрав не сообщал об обнаружении нового штамма коронавируса «омикрон».

10 декабря Минздрав в официальной статистике рассказал, что за сутки в Беларуси выявили 1801 пациента с подтвержденным COVID-19, 18 человек умерли.